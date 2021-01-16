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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 18:15 | Son Güncelleme:

Arjantin'de koronavirüsün daha hızlı yayılan türü görüldü

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Arjantin'de koronavirüsün daha hızlı yayılan türü görüldü
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Arjantin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Roberto Salvarezza, Twitter hesabından paylaştığı raporda, yapılan araştırmalar sonucu ülkeye yurt dışından gelen bir kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü duyurdu.

Arjantin'e yıl sonunda Almanya üzerinden geldiği belirtilen kişinin, İngiltere'de ikamet ettiği ve yakın zamanda iş için Avusturya ve Almanya'da bulunduğu belirtildi.

Kişinin ülkeye semptom göstermeden giriş yaptığı, havalimanında kendisine yapılan testin pozitif çıktığı ve karantina altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 45 bin 227 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 783 bin 47 kişide görüldü.

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