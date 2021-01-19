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Dünya
AA-DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 08:47 | Son Güncelleme:

Arjantin'de korkutan deprem

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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, depremin Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

San Juan Valisi Sergio Unac yaptığı açıklamada “Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım” dedi. Depremin şiddeti bir çok işyerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı. 

Arjantinde korkutan deprem

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