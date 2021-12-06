Arjantin'de ilk omicron vakası

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Bakanlıktan geç saatlerde yapılan açıklamada, 38 yaşında ve aşıları tam olan bir kişinin iş seyahati için Güney Afrika'ya gittiği ve 30 Kasım'da da Arjantin'e döndüğü belirtildi. Söz konusu kişi Arjantin'den ayrılmadan önce test yaptırmış ve negatif çıkmıştı ancak ülkesine döndükten sonra yaptığı test pozitif çıktı.



Yapılan inceleme sonrası virüsün Omicron varyantı olduğunu ortaya çıktı.



HENÜZ SEMPTOM YOK, TEMASLI OLDUĞU KİŞİLER İZOLASYONA ALINDI

Ülkedeki ilk omicron vakasının şimdiye kadar bir semptom göstermediği, yolculukta temas haline olduğu dört kişinin de izolasyona alındığı bildirildi.

İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron şu anda dünya çapında yaklaşık 40 ülkede görüldü.