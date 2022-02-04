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Arjantin’de ev yapımı uyuşturucu krizi: 23 ölü

#Arjantin#Uyuşturucu#Dünya
Arjantin’de ev yapımı uyuşturucu krizi: 23 ölü

Arjantin’de ev yapımı uyuşturucu nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan kişi sayısının ise 65 olduğu açıklandı.

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Arjantin’de ev yapımı uyuşturucu krizi devam ediyor. Ev yapımı uyuşturucu nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 65 kişinin hastaneye kaldırıldığı ülkede epidemiyolojik alarm durumu gündeme geldi. Uyuşturucu krizi nedeniyle Arjantin’de kurulan Buenos Aires Eyaleti Bilim Danışma Kurulu’nun Başkanı Carlos Bianco, Buenos Aires eyaletinin Güvenlik Bakanı Sergio Berni ile görüştü. İkili görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Zehirli Kokain" olarak adlandırılan uyuşturucu nedeniyle Arjantin’de ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kurul Başkanı Bianco, “Diğer dozların belirlenmesinde ilerleme kaydedilmemiş olsaydı çok daha büyük bir trajedi yaşanabilirdi” açıklamasında bulunurken, Güvenlik Bakanı Berni ise yaklaşık 10 kişinin tedavi gördüğü Bocalandro Hastanesinde yaptığı açıklamada, “Bence biz Arjantinliler, uyuşturucu kaçakçılığı ve bağımlılık sorununu ele almak için bu durumu yaşamaktan kurtulamıyoruz” dedi.
Ayrıca Rusya ziyareti nedeniyle ülkede bulunmayan Buenos Aires eyalet Valisi Axel Kicillof, epidemiyolojik alarm durumunu ele aldıklarını açıkladı.

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UYUŞTURUCUNUN BİR TEHLİKE OLDUĞUNU BİLMEK GEREK

Buenos Aires eyaletinin Sağlık Bakanı Nicols Kreplak, son 24 saatte 214 konsültasyonun kaydedildiğini belirtirken, 84 hastanın farklı sağlık merkezlerinde tedavi gördüğünü ve hastaların 20’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Bakan Kreplak yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu madde hala satılmaya devam ediyor olabilir. Bu yüzden hala uyuşturucu kullanan insanlar olabilir. Uyuşturucunun bir tehlike olduğunu bilmek ve kullanmamak gerekir” dedi.

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#Arjantin#Uyuşturucu#Dünya

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