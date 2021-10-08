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Arjantin'de eski devlet başkanı Cristina Fernández'e yönelik açılan "örtbas davası" düştü

#Arjantin#Cristina Fernández#DAVA
Arjantinde eski devlet başkanı Cristina Fernándeze yönelik açılan örtbas davası düştü

Arjantin'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Cristina Fernández hakkında, 1994 yılında Buenos Aires'teki bir Yahudi kültür merkezinde 85 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya İranlı ajanların karıştığı iddialarını örtbas etmeye çalıştığı suçlamasıyla açılan davayı reddetti.

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Arjantin eski Devlet Başkanı Cristina Fernández hakkında, 1994 yılında Buenos Aires'teki bir Yahudi kültür merkezinde 85 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin dava düştü.

Mahkeme, 2013'te Arjantin ve İran arasında Yahudi kültür merkezine düzenlenen terör saldırısına ilişkin ortak soruşturma yürütmek üzere imzalanan bir anlaşmanın "suç teşkil etmediğini" açıkladı.

Şu anda ülkenin başkan yardımcı olan Fernández, 2007-2015 yıllarında devlet başkanlığı yaptı.

Ocak 2015'te Fernández aleyhinde soruşturma açan savcı Alberto Nisman evinde ölü bulunmuştu.

Nisman, Fernandez’i terör saldırısında parmağı bulunan İran’ın suçlarını örtbas etmeye çalışmakla suçluyordu.

Öte yandan savcı Nisman, iki ülke arasında ticari ilişkilerin zarar görmemesi için ortak soruşturmanın açıldığını ileri sürmüştü.

Fernández ise anlaşmanın, yirmi yılı aşkın süredir sonuç alınamayan ve kimsenin mahkum edilmediği soruşturmayı yeniden etkinleştirmenin tek yol olduğunu savunuyordu.

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#Arjantin#Cristina Fernández#DAVA