Arjantin'de binler suikast girişimini protesto etti

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Başkent Buenos Aires’te sokaklara dökülen vatandaşlar siyasi şiddeti protesto ederken, gösterilere Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Birleşmiş Milletler, ABD ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinden destek geldi. Kirchner’ın silahın tutukluk yapması üzerine kıl payı ölümden kurtulduğu olayı, ülke demoktasi tarihinin “en kötü eylemi” olarak niteleyen Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, cuma gününü tatil ilan etti.

NAZİ DÖVMELERİ VAR

2007-2015 yılları arasında devlet başkanlığı koltuğunda oturan 69 yaşındaki Cristina Kirchner, 2003-2007 döneminde de ülkenin First Lady’si idi. Yolsuzlukla yargılandığı duruşmadan dönüşte evi önünde Kirchner’a saldırı girişiminde bulunan zanlının aşırı sağ hareketlerle bağlantısı araştırılıyor. Yasa dışı silah taşımaktan sabıkası bulunan 35 yaşındaki Brezilyalı şüpheli Fernando Montiel, internette vücudunda Nazi sembollü dövmeleriyle fotoğraflar paylaşmış.