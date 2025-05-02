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Son dakika... Arjantin'de 7.1 ve 7.4 büyüklüğünde deprem

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#Arjantin#Deprem#USGS
Son dakika... Arjantinde 7.1 ve 7.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 16:31

Arjantin'in güneyinde, 7.1 ve 7.4 büyüklüğünde çifte deprem meydana geldiği bildirildi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güneyinde 7.1 ve 7.4 büyüklüğünde çifte deprem meydana geldiğini duyurdu.

USGS, 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.

Arjantin basınına göre, depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Arjantin'in en güneydeki şehri Ushuaia açıklarında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri vurgulandı.

Son dakika... Arjantinde 7.1 ve 7.4 büyüklüğünde deprem

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USGS'nin yayınladığı harita, depremin çok geniş bir alanı etkilediğini gözler önüne seriyor.

BÖLGENİN SİSMİK GEÇMİŞİ VE FAY ÖZELLİKLERİ

Arjantin, Güney Amerika levhasının batısında yer almakla birlikte, ülkedeki büyük depremlerin çoğu And Dağları boyunca uzanan tektonik sınırda, özellikle Şili sınırına yakın batı bölgelerinde yaşanıyor. Bu bölgede, Nazca levhası Güney Amerika levhasının altına dalmakta ve yüksek sismik aktiviteye neden olmaktadır.

Tarihsel olarak Arjantin’de yaşanan en büyük depremler arasında 1944 San Juan (Mw 7.0) ve 1861 Mendoza (yaklaşık Mw 7.2) depremleri yer alır. Her iki olay da büyük can kayıplarına ve yapısal yıkımlara neden olmuştur.

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#Arjantin#Deprem#USGS

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