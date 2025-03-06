Arjantin: ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalışıyoruz

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Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, hükümet binası Casa Rosada'da basına açıklamalar yaptı.

Adorni, ABD ile gerçekleştirilecek anlaşmanın Arjantin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, süreçle ilgili yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Adorni, "Dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olan ABD, ürünlerimize büyük katkı sağlayabilecek açık bir örnektir. Bunlar elbette bir gecede çözülemeyecek, uzun zaman alacak konular. Ancak ekonomi ekibinin ABD ile bir STA'nın nasıl olabileceği konusunda çalışmalara başladığı açıktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarının anlaşma üzerinde yoğun şekilde çalıştığına işaret eden Adorni, Arjantin'in ABD'ye rekabet gücü yüksek ürünler satabileceğini söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

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Trump, Arjantin ile Serbest Ticaret Anlaşmasına açık olduğunu belirterek, Milei için "büyük bir lider" ifadesini kullanmıştı.