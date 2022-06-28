Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Arenada facia! Tribün yıkıldı: 5 ölü

#Kolombiya#Boğa Güreşi#Tribün
Arenada facia Tribün yıkıldı: 5 ölü

Kolombiya’nın Espinal kentinde düzenlenen Corraleja boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribün çöktü. Faciada 5 kişi öldü, 500’den fazla yaralı var.

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkesi Kolombiya’nın Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde facia yaşandı. Önceki gün meydana gelen olayda izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmının çökmesi sonucu 5 kişi öldü. Yetkililer 500’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

KAÇAN BOĞA PANİK YARATTI

Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu. Kolombiya’nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede düzenlenen boğa güreşi festivali kaynaklı ölümler nedeniyle bu tarz organizasyonların durdurulmasını talep etti.

Arenada facia Tribün yıkıldı: 5 ölü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolombiya#Boğa Güreşi#Tribün

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota