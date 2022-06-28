Arenada facia! Tribün yıkıldı: 5 ölü

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Latin Amerika ülkesi Kolombiya’nın Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde facia yaşandı. Önceki gün meydana gelen olayda izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmının çökmesi sonucu 5 kişi öldü. Yetkililer 500’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

KAÇAN BOĞA PANİK YARATTI

Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu. Kolombiya’nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede düzenlenen boğa güreşi festivali kaynaklı ölümler nedeniyle bu tarz organizasyonların durdurulmasını talep etti.