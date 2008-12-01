Arecibo: Evreni dinleyen kulak

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Arecibo: En büyük radyoteleskop

Arecibo, genellikle uzun yıllardır çalışan profesyonel astronomlara tahsis ediliyor. İşte buradan izlenen evrenle ilgili pek çok keşif yapıldı. 305 metrelik çapındaki dev hassas radyoteleskobu sayesinde şimdiye kadar dünya dışı onbinlerce sinyali yakalayıp değerlendirdi. Amerikan Cornell Üniversitesi tarafından işletilen Arecibo'dan şimdi yeni bir haber geldi.



Öğrenciler yeni bir galaksi keşfetti

ABD'nin Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde astronomi öğrenimi gören 5 öğrenci, beklenmedik bir keşif yaparak, varlığı bilinmeyen yeni bir galaksi buldular.

Wisconsin State Journal gazetesinin haberine göre, keşiflerini, Porto Riko'daki dünyanın en büyük radyoteleskobu Arecibo Gözlemevi'ni kullanarak yapan öğrenciler, üniversitenin kıdemli öğretim üyesi gökbilimci Snezana Stanimirovic'ten ders almaya başladıklarında böyle bir keşifte bulunacaklarını hiç beklemediklerini ifade ettiler.

3 yıldan bu yana Arevibo Gözlemevi ile çalışan öğretmenleri Stanimirovic sayesinde, burada gözlem yapma fırsatı elde eden öğrenciler sonunda böyle bir keşfe imza attılar.



Bilim kurgu sinemasında



Şimdiye kadar Bond serisinin "Golden Eye" filminde, "Küçük Yeşil Adamlar", "X Files" Jodie Foster'ın oynadığı "Contact", filmlerinde de mekan olarak kullanılan Arecibo, pek çok keşfin yapıldığı yer.



Bilimsel keşifler



Örneğin Merkür'ün Güneş'in etrafında bir turunun 88 gün değil de 59 gün aldığı, yani Merkür yılının 59 gün olduğu keşfedildi. Ardından evrende "nörton yıldızlarının" varlığı kanıtlandı.



Ağustos 1989'da ilk kez bir asteroid görüntüsü elde edildi: Castalia asteriodi.



Dünya dışı zeka arayışı projesi: SETI



Dünya dışı zeka arayışını hedefleyen SETI projesinde de Arecibo'nun önemli bir yeri var. İşte bu amaçla 1974'te, buradan 25 bin ışık yılı mesafede bulunan ve zaman zaman doğal olmayan sinyallerin alındığı M13 kümesine mesajlar gönderildi. Bu konuda elde edilen bir sonuç olup olmadığı net olarak açıklanmadı.



Askeri istihbarat toplayabiliyor



Tabii, Arecibo'nun, fazla bilinmeyen bir başka kullanım alanı daha var. Askeri istihbarat toplayabiliyor. Örneğin Rus askeri radarların yaydıkları dalgalrın Ay'a yansımasından, bu radarların yerini belirleyebiliyor.



