Archie’nin ten rengini Prens Charles merak etmiş

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Prens Harry ve Meghan Markle, ABD’li sunucu Oprah Winfrey’e verdikleri ve çok tartışılan röportajlarında Kraliyet içinde ırkçılığa maruz kaldıklarını savunmuş ancak isim vermeyerek ırkçılık yapanın “üst düzey bir Kraliyet üyesi” olduğunu söylemekle yetinmişlerdi. Harry ve Meghan mart ayında gösterilen o röportajda, oğulları Archie’nin ten renginin aile içinde tartışma konusu olduğunu söylemişlerdi.



Andersen kitabında, bu kişinin Prens Charles olduğunu öne sürdü.

Kitaba göre; Harry ve Meghan’ın nişanlandığı Kasım 2017’de Prens Charles, eşi Camilla’ya, “Çocuklarının nasıl görüneceğini merak ediyorum” dedi. Camilla da “Eminim muhteşem gözükecektir” şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Charles, “Demek istediğim, sence çocuklarının ten rengi ne olacak?” diye sordu.

PRENS CHARLES İDDİAYI YALANLADI

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Kitabın yayınlanmasının ardından Prens Charles cephesinden iddialara yalanlama geldi. Prens’in sözcüsü iddiaların “kurgudan ibaret” olduğunu belirterek üzerinde yorum yapmaya değer olmadığını söyledi. Harry’den iki yaş büyük olan abisi Prens William, Oprah röportajı sonrası “Biz ırkçı bir aile değiliz” savunmasını yapmıştı. Daha önce yaptıkları bir açıklama ile röportaj sırasında hedef aldıkları kişinin nisan ayında hayatını kaybeden, Kraliçe Elizabeth’in kocası Prens Philip olmadığını teyit eden Harry-Meghan çifti ise kitabın yayınlanması sonrası yeni bir yorum yapmadı.