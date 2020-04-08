Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,
Archie’den esinlenip vakıf kurdular
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılmalarının ardından ‘Archewell’ adında yeni bir hayır kuruluşu kurdu.
Oğulları Archie’nin ismine benzerliğiyle dikkat çeken kuruluş, Yunanca ‘eylem’ anlamına geliyor. Eski Sussex Dükü ve Düşesi, kraliyet unvanlarından vazgeçip ‘Sussex Royal’ markasını tescil ettirmişlerdi. Fakat Kraliçe 2. Elizabeth ‘Royal’ adını kullanamayacaklarını belirterek bu isme onay vermemişti.
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