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Archie için umut Türkiye

#İngiltere#Archie Battersbee#Türkiye
Archie için umut Türkiye

İngiltere, evinde geçirdiği kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki Archie Battersbee’yi konuşuyor.

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Nisanda ailesi tarafından evde bilinçsiz halde bulunan ve hastaneye kaldırılan Archie, ağır beyin travması sebebiyle makinelere bağlı şekilde hayatta tutuluyor. Hastane yönetiminin, Archie’nin tedavi olmasının imkânsız olduğu ve yaşam destek ünitelerinin fişinin çekileceğini söylemesi üzerine ebeveynleri, hukuk mücadelesi başlattı. Oğlunun yaşama şansı olduğunu savunan anne Hollie Dance, “Türkiye, Japonya ve İtalya’dan doktorlar oğlumu tedavi edebileceklerini söylediler” dedi ve tedavi için Archie’yi İngiltere’den çıkarmak istediğini belirtti.

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#İngiltere#Archie Battersbee#Türkiye

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