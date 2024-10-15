Araştırma sonuçları şaşırttı! Alzheimer'ın düşmanı kafein...

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Fransa'da bir ekip, 2010-2015 yılları arasında hafif bilişsel bozukluk veya Alzheimer teşhisi konulan hastalarla ilgili verileri inceledi.

Yaşları 70'in üzerinde olan 263 katılımcının klinik değerlendirmesi yapılarak, günlük kahve, çikolata, çay ve gazlı içecekler gibi kafein içeren gıdaları tüketim miktarları gözlemlendi. Gönüllüler, MR taramalarına girdi ve kan ile beyin omurilik sıvısı (BOS) örnekleri verdi.

Günde ortalama 200 miligramdan biraz fazla kafein tüketenler "düşük" kafein grubuna alındı, daha fazla kafein tüketenler ise "yüksek" kafein grubunda değerlendirildi. Elde edilen veriler, daha az kafein tüketiminin hafıza problemleriyle ilişkili hafif bilişsel gerileme riskini artırdığını gösterdi. Düşük kafein grubundakilerin, Alzheimer veya hafif bilişsel bozukluk teşhisi alma riskine yaklaşık 2,5 kat daha fazla sahip olduğu tespit edildi.

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BOS'ta yapılan protein analizlerinde ise düşük kafein tüketenlerde beta-amiloid proteinlerin belirli türlerinde önemli farklılıklar bulundu. Düşük kafein tüketenlerde, beyindeki Alzheimer belirtileriyle ilişkilendirilen beta-amiloid proteinlerinin daha fazla birikimi gözlemlendi.

Alzheimer's & Dementia dergisinde yayımlanan araştırmada, kafeinin ne zaman ve nasıl tüketildiğine dikkat etmek gerektiği ifade edildi. Araştırmada, günün geç saatlerinde kahve içmek uykuyu etkilediği gibi bu uzun vadeli nörolojik işleyişe de etki edebildiği belirtildi. Araştırmada ayrıca, çikolata ve enerji içeceklerini aşırı tüketmek ise ilave şeker yüküne neden olabildiği ve bu durumun da bilişsel sağlığı riske attığı bilgisi yer aldı.