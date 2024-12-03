Araplardan telefon Batı’dan çözüm çağrısı

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BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, Esad’a “ülkesinin Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduğunu” belirtti. Kremlin, Şam’a desteğini yinelerken dün de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Esad ile telefonda görüştü. Esad, muhaliflerin saldırısının “ABD ve Batı’nın çıkarlarına göre bölgeyi bölme girişiminde bulunan geniş kapsamlı hedefleri yansıttığını” söyledi. Pezeşkiyan da “İran terörizmi ortadan kaldırmak için Suriye’ye her türlü desteği sağlamaya hazır” dedi. Suudi ve Bahreyn dışişleri bakanları da Suriyeli mevkidaşı ile görüştü.

4’LÜ ORTAK AÇIKLAMA

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada Suriye’de “gerilimin düşürülmesi” çağrısında bulunarak sivillerin ve altyapının korunmasını istedi. ABD Dışişleri tarafından yayınlanan ve Suriye’de barış sürecini onaylayan 2015 tarihli BM kararına atıfta bulunulan açıklamada siyasi çözüm çağrısı yinelendi.

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SURİYE MUHALEFETİ: MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, İstanbul’da dün düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun Suriye’nin egemenlik ve toprak birliği çerçevesinde müzakereye hazır olduklarını söyledi. Bahra, rejimin siyasi sürece olumlu bir katılım göstermesi ve “kurtarılmış” bölgelerdeki sivillerin güvenliğini garanti altına alması halinde askeri operasyonların durdurulabileceğini açıkladı.