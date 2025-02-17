Arap ülkelerinden Gazze’de karşı plan

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze Şeridi’nden çıkararak bölgenin kontrolünü ele geçirme planının ardından harekete geçen Arap ülkeleri, 20 Şubat’ta Riyad’da, 27 Şubat’ta ise Kahire’de düzenlenecek zirvelerle alternatif bir plan geliştirmeye hazırlanıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi’ni yeniden inşa etmek için “kapsamlı bir plan” hazırladığını belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio ise ilk Ortadoğu turunda Trump’ın “Gazze’yi Ortadoğu’nun Rivierası’na dönüştürmeye” yönelik tepki çeken planını satmaya çalışıyor.

RUBIO TEL AVİV’DE

ABD’li bakan Ortadoğu turunun ilk ayağında İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Trump’ın Gazze’nin geleceğine ilişkin cesur vizyonunu tartıştık ve bu vizyonun gerçeğe dönüşmesini sağlamak için çalışacağız” dedi. Bakan Rubio ise Hamas’ın “askeri veya hükümet gücü olarak Gazze’de varlığını sürdürmeyeceğini” belirtti. ABD’li bakanın Ortadoğu turu kapsamında bu hafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

‘HAMAS FERAGAT ETTİ’

Ortadoğu Haber Ajansı’na (MENA) konuşan kaynaklar, Arap ülkelerinin Gazze planına paralel olarak Hamas’ın “ateşkesin ikinci aşamasında Gazze Şeridi’nin yönetiminde yer almayacağını” teyit ettiğini söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, geçen hafta Gazze’nin geleceği için Hamas’ın “kendinden feragat etmesi gerektiğini” belirtmişti. Siyasi analistlere göre Hamas’ın Gazze’nin yönetiminden el çekmeye istekli olması Netanyahu ve Trump’ın Filistinlileri yerlerinden etme planlarını boşa çıkarabilir. Kaynaklara göre Mısır, Gazze’nin yeniden inşası sürecini yönetecek geçici bir komite kurmak için bölge ülkeleriyle birlikte çalışıyor. Körfez ülkelerinin finanse ettiği ve 3 ila 5 sene içerisinde tamamlanabilecek yeniden inşa sürecinde Mısırlı şirketlerin öncü olması ve işgücünün Filistinlilerden oluşması düşünülüyor.

PLANDA HAMAS YOK

Haberin Devamı

Trump’ın Gazzelileri mülteci olarak kabul etmeleri için baskı yaptığı Mısır ve Ürdün başta olmak üzere, Arap ülkeleri ABD planını kesin şekilde reddediyor. Washington’u engellemeye çalışan Arap ülkeleri, ilk olarak 20 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenledikleri mini zirveyle Gazze’nin geleceğini tartışmayı planlıyor. Mısır, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin katılacağı toplantıda ana hatları belirlenecek alternatif Gazze planının odak noktası ise İsrail’in talebiyle örtüşecek şekilde Şeridin yönetiminden Hamas’ı dışlamak olacak. 27 Şubat’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Arap Birliği zirvesinde planın detaylandırılması hedefleniyor. Arap ülkelerinden diplomatların iddialarına göre, zirvede Mısır’ın sunmaya hazırlandığı plan, yeniden inşa sürecinin başlamasından itibaren 5 yıl içinde Hamas’ın Gazze halkı ve toprakları üzerindeki kontrolünün tamamen ortadan kaldırılmasını öngörüyor.