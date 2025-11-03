Arap ülkelerinden çekinceli yaklaşım: Barış planında tıkanma sinyalleri

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze’de barış planını açıklamasının üzerinden bir ayı aşkın süre geçti ancak Trump’ın barış vizyonuna dair birçok unsur, kırılgan ve İsrail tarafından defalarca ihlal edilen ateşkes haricinde uygulamaya geçirilemedi. Gerek ABD gerekse Ortadoğu basınındaki haberlere göre sürecin yavaş ilerlemesinde en büyük engeli Körfez başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinin hem askeri hem siyasi hem de mali çekinceleri bulunması teşkil ediyor. Arap ülkeleri Gazze konusunda sorumluluk almadan önce ABD’den çekincelerine yönelik netlik istiyor. Çekincelerin merkezinde ise Hamas’ın silahsızlanarak Gazze’nin geleceğinden çekilmesi ve bölgede oluşturulacak uluslararası gücün niteliği etrafındaki endişeler var.

GÖREV GÜCÜ ENDİŞESİ

Endişeler yoğunluklu olarak Gazze’ye konuşlandırılması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü’nün niteliği ve operasyonel sınırlarına ilişkin ayrıntılar etrafında şekilleniyor. Amerikan CNN’e konuşan Ortadoğulu bir yetkili, göreve katılması beklenen ülkelerin, gücün büyüklüğü, her ülkenin katkıda bulunacağı personel sayısı, komuta zinciri, karar alma süreçlerine kimin liderlik edeceği gibi temel konularda ABD ile görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Yetkili ayrıca, bazı potansiyel katılımcı ülkelerin gücün “güçlendirilmiş” bir Filistin Yönetimi’nin Gazze’de tam kontrolü ele geçirmesine kadar sınırlı bir zaman çizelgesi dahilinde konuşlandırılması konusunda ısrar ettiğini aktardı. CNN’in haberine göre bazı ülkeler uluslararası gücün meşruiyetini resmileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı talep ediyor. Ayrıca Arap ülkelerinin ABD’nin görünür bir rolde sürece dahil olmasını istedikleri belirtiliyor. Birliklerin ağır silahlara sahip olup olmayacağı, gücün İsrail ordusuyla nasıl etkileşime gireceği ve bölgede iç çatışmalar çıkması durumunda müdahil olmaya hazır olup olmayacağı da endişe konuları arasında yer alıyor. Uzmanlar, Gazze’de Hamas ya da Filistinli grupla çıkacak bir çatışmanın, Arap ülkeleri açısından yüksek bir iç siyasi maliyeti olacağı yönündeki endişeye de dikkati çekiyor.

KÖRFEZ’DEN RAMALLAH ŞARTI

Gazze’nin 70 milyar dolarlık yeniden inşa maliyetine sağlanacak fonlara ilişkin görüşmelerde de tıkanma olduğu belirtiliyor. Al Monitor’ün haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Hamas’ın nasıl silahsızlandırılacağı ve savaş sonrası siyasi çerçevenin nasıl şekilleneceği konusunda net siyasi veya güvenlik garantileri olmadan fon sağlamaktan kaçınıyor. Her iki ülke de Gazze’nin yeniden yapılandırılmış Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’ne devredilmesini ve Hamas’ın Gazze’de söz sahibi olmamasını talep ediyor.

6 REHİNE CESEDİ KALDI

Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir tünelde dün öğleden sonra bulunan 3 İsrailli rehinenin cesedinin İsrail’e teslim edildiğini duyurdu. Ateşkes anlaşması kapsamında 20 canlı rehine ile 28 İsrailli rehinenin cesedini teslim etme sözü veren Hamas’ın, 6 rehinenin daha cesedini teslim etmesi bekleniyor.

ANLAŞMA 600 DİYORDU GÜNDE 145 YARDIM KAMYONU ULAŞTI

Hamas’ı ateşkes anlaşmasını ihlalle suçlayarak Gazze’ye saldırılar için bahane arayan İsrail, ateşkes anlaşmasının öngördüğü insani yardım miktarını kısıtlamaya devam ediyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi 10-31 Ekim tarihlerinde Gazze’ye sadece 3 bin 203 tırın giriş yaptığı, bunlardan 639’unun ticari olduğu, 2 bin 564’ünün insani yardım taşıdığı bildirildi. Tırlardan 84’ünde yakıt ve 31’inde LPG (yemeklik gaz) olduğunu açıkladı. Ateşkese göre günlük 600 tır girişinin olması gerekirken, bu sayının 145 ile sınırlı kaldığı, bunun, üzerinde anlaşma sağlanan sayının sadece yüzde 24’üne tekabül ettiği kaydedildi. Bu bilgilerin paylaşılmasıyla Gazze’deki insani durumla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesinin ve ateşkesin maddelerinin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın garantör ülkeleri ve ara buluculardan, İsrail’i, başta insani yardım girişleri olmak üzere anlaşmanın maddelerini uygulamaya zorlaması istendi.

EĞİTİME DÖNÜŞ SEFERBERLİĞİ

Gazze’de ateşkesin ardından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), savaşın başından bu yana kapalı olan bazı okullarda eğitimi yeniden başlattı. UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini, şu ana dek 25 binden fazla öğrencinin “geçici öğrenim alanlarında” yüz yüze eğitime başladığını, yaklaşık 300 bin öğrencinin ise çevrimiçi derslerle eğitime dahil olacağını açıkladı. Bazı bölgelerde de yerinden edilmiş öğretmenler Gazzeli çocuklara eğitim vermek için gönüllü girişimleri başlattı.

İSTANBUL’DA GAZZE TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantının Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda, ateşkesle ilgili son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alınacak. Aynı kaynaklara göre Bakan Fidan’ın toplantıda, İsrail’in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekip İsrail’in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulaması, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapması, Gazze’ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtip yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu konuda İsrail’e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi, Gazze’nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ederek Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinmesi, BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eşgüdümün sürdürülmesinin öneminin altını çizmesi bekleniyor.