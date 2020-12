Arap ülkelerinde koronavirüs ölümleri arttı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 29 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 1561 yeni vaka tespit edildiğini, 1808 kişinin ise iyileştiğini belirtti.



Keyle, yeni vakaların 1045'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 516'sının da Gazze Şeridi'nde görüldüğünü kaydetti.



Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1316'ya, vaka sayısı da 141 bin 608'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 115 bin 824 oldu.



Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 1158 yeni vaka tespit edildiği, 1707 hastanın ise iyileştiği belirtildi.



Böylece toplam can kaybının 12 bin 725'e, vaka sayısının 586 bin 503'e yükseldiği Irak'ta, 524 bin 344 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.



SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgın hastalık nedeniyle 8 kişinin daha vefat ettiğini, 181 kişinin enfekte olduğunu, 160 hastanın iyileştiğini duyurdu.



Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 139, vaka sayısının 361 bin 359, iyileşen hasta sayısının da 352 bin 249 olduğunu açıkladı.



KATAR



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 149 kişinin enfekte olduğu, 202 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.



Salgında bugüne kadar 243 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 142 bin 308'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 140 bin 129'a ulaştı.