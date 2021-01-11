Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 456 kişinin enfekte olduğu, 1110 kişinin iyileştiği belirtildi.



Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 767'ye, vakaların 452 bin 988'e, iyileşenlerin sayısının da 426 bin 6'ya çıktığı kaydedildi.



ÜRDÜN



Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1461 kişinin enfekte olduğu, 1645 kişinin iyileştiği ifade edildi.



Açıklamada, can kayıplarının 4 bin 43'e, vakaların 308 bin 670'e, iyileşenlerin de 290 bin 430'a yükseldiği bildirildi.



KUVEYT



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 527 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 366 kişinin iyileştiği aktarıldı.



Açıklamada, ölü sayısının 945'e, vakaların 154 bin 841'e, iyileşenlerin 149 bin 373'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.



BAHREYN



Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin enfekte olduğu, 249 kişinin iyileştiği belirtildi.



Açıklamada, can kayıplarının 356'ya, vakaların 95 bin 558'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 92 bin 362'ye ulaştığı ifade edildi.