Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 532 kişinin enfekte olduğu, 773 kişinin iyileştiği belirtildi.



Açıklamada, can kayıplarının 1440'a, vakaların 98 bin 913'e ve iyileşenlerin 69 bin 763'e çıktığı ifade edildi.



FAS



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 32 kişi daha hayatını kaybetti, 950 kişi enfekte oldu, 1515 kişi ise sağlığına kavuştu.



Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 272'ye, vaka sayısı 433 bin 29'a, iyileşen hasta sayısı ise 399 bin 575'e çıktı.



ÜRDÜN



Ürdün Sağlık Bakanlığı, son olarak Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1802 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 547 kişinin iyileştiğini duyurdu.



Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 778'e, vaka sayısı 289 bin 748'e, iyileşenlerin sayısı 264 bin 61'e yükseldi.



UMMAN



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 91 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 206 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.



Bugüne dek 1495 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 128 bin 563'e yükselirken, 121 bin 182 kişi sağlığına kavuştu.



GAZZE



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında kentte 542 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam pozitif vaka sayısının 39 bin 156'ya çıktığı kaydedildi. Açıklamada, can kaybının 340 olduğu belirtildi.