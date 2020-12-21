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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 20:25 | Son Güncelleme:

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 3 bin 604'e, Kuveyt'te 922'ye, Bahreyn'de 349'a yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 499 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 62 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 3 bin 604'e, vaka sayısının da 277 bin 448'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 246 bin 168'e ulaştığı kaydedildi.

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin vefat ettiği, 230 kişinin enfekte olduğu, 216 hastanın ise iyileştiği ifade edildi.

Böylece can kayıplarının 922'ye, vaka sayısının da 148 bin 209'a çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 144 bin 142 olduğu aktarıldı.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 220 yeni vaka tespit edildiği, 153 hastanın ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vefat sayısının 349'a, vakaların 90 bin 282'ye, iyileşenlerin ise 88 bin 331'e çıktığı aktarıldı.

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