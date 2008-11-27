Arap turist kılığında soygun

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa’nın başkenti Paris’te film gibi bir soygunda Cartier mağazasından, 635 bin euro değerinde elmas yüzük çalındı.

Kendilerini Katarlı zengin turistler olarak tanıtan ve geleneksel Arap giysileri içinde mağazaya gelen bir erkek ve kadının, mağazadaki mücevherlere bakarken, kendilerine gösterilen ve üzerinde 5.5 karatlık elmas bulunan 635 bin euro tutarındaki yüzüğü çaldıkları ortaya çıktı.



Tezgahtardan kendilerine değişik ve pahalı mücevherleri göstermesini isteyen çiftin, el çabukluğuyla çaldıkları pahalı yüzüğün yerine sahte bir yüzük bıraktıkları sonradan anlaşıldı. Paris polisi, şikayet üzerine hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.