Arap liderler Kahire’de toplandı: Mısır’ın ‘Gazze planı’na destek

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Arap Birliği ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına alternatif bir plan üretmek için Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes süreci belirsizliğini korurken, Mısır hükümetinin çağrısı ile toplanan zirvede, Gazze sakinlerini yerinden etmeden bölgenin yeniden inşasına odaklanan plan görüşüldü. Zirve kapsamında kabul edilen bildirge taslağına göre, Mısır’ın ‘Gazze planı’ kabul edildi.

ERKEN TOPARLANMA

Planda “İki devletli çözüm, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum açısından en uygun çözümdür” deniyor. Buna göre uluslararası toplum ile finans kuruluşlarına plana bir an önce destek vermeleri çağrısında bulundu. Taslak plan iki aşamadan oluşuyor; erken toparlanma aşaması ve yeniden yapılanma aşaması.

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- Taslakta Gazze’de mevcut Hamas yönetiminin sona erdirilmesi ve yerine ‘Yönetim Destek Misyonu’ adlı yeni bir geçici yönetim kurulması öngörülüyor.

- Altı ay sürmesi ve 3 milyar dolara mal olması beklenen erken toparlanma aşaması, “mayınların ve patlamamış mühimmatın kaldırılması, enkazın temizlenmesi ve geçici barınma sağlanması” konularına odaklanacak. 7 ayrı bölgede geçici barınma imkanları oluşturulacak.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ

- İki yıl sürecek yeniden inşanın ilk aşama 20 milyar dolara mal olacak. Yine bu aşama kapsamında bölgede 200 bin konut inşa edilecek.

- İki buçuk yıl sürmesi beklenen yeniden inşanın ikinci aşamada ise Gazze’de 200 bin konut ve bir havaalanı inşasını planlanıyor. Tüm inşa sürecinin yaklaşık beş yıl süreceği belirtilirken toplam maliyetin 53 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Ancak kabul edilen planın finanse edilmesi konusunda karışıklıklar var.

Bu ay sonu Kahire’de Gazze’nin inşa süreciyle alakalı uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor. Trump geçen ay ABD’nin Gazze’yi ele geçireceğini, Filistinli nüfusu komşu ülkelere göndereceğini ve burayı “Ortadoğu’nun Rivierası” haline getireceğini açıklamış tepki çekmişti.

ŞARA DA ZİRVEYE KATILDI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da Kahire’de düzenlenen Gazze’nin geleceğiyle ilgili Arap Birliği zirvesine katıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin evsahipliğindeki toplantılara katılan Şara, ayrıca ikili görüşmelerde de bulundu.

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Şara, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Sayın Reşad Muhammed El Alimi ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyetle de bir araya geldi. Kahire ziyaretinde Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani eşlik etti.