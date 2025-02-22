×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Arap liderler Gazze için Riyad’da buluştu

Güncelleme Tarihi:

#ABD #Gazze#Riyad
Arap liderler Gazze için Riyad’da buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Gazze planına alternatif bir çözüm arayan Arap liderler bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplandı.

Haberin Devamı

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yanı sıra zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin katıldı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, zirve öncesinde toplantının resmi olmayacağını ve liderleri bir araya getiren yakın kardeşlik ilişkileri çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti. Haberde, Ortak Arap Planı ve bu konuda alınacak kararların, 4 Mart’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek acil Arap Birliği zirvesinde diğer üye ülkelerle paylaşılacağı ve değerlendirileceği aktarıldı. Suudi Arabistan medyası söz konusu zirveyi, Arap dünyası ve Filistin meselesi açısından onlarca yıldır gerçekleştirilen “en önemli” zirve olarak nitelendirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Gazze#Riyad

BAKMADAN GEÇME!