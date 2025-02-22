Arap liderler Gazze için Riyad’da buluştu

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Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yanı sıra zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin katıldı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, zirve öncesinde toplantının resmi olmayacağını ve liderleri bir araya getiren yakın kardeşlik ilişkileri çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti. Haberde, Ortak Arap Planı ve bu konuda alınacak kararların, 4 Mart’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek acil Arap Birliği zirvesinde diğer üye ülkelerle paylaşılacağı ve değerlendirileceği aktarıldı. Suudi Arabistan medyası söz konusu zirveyi, Arap dünyası ve Filistin meselesi açısından onlarca yıldır gerçekleştirilen “en önemli” zirve olarak nitelendirdi.