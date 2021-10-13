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Arap dünyasının Esad ile flörtü

#Esad#Doğalgaz Boru Hattı#Arap Dünyası
Arap dünyasının Esad ile flörtü

Suriye savaşında 10 yıl geride kalırken son dönemde Arap ülkelerinin Şam ile iletişime geçmesi, ABD’nin Suriye’den geçecek doğalgaz hattına olur vermesi dikkat çekiyor.

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Suriye’de 10 yılı geride kalan iç savaşın ardından Beşar Esad rejimi Arap dünyasıyla olan ilişkilerini tekrar güçlendirmeye çalışıyor. Rejimin kontrolü altındaki bölgelerde bile Esad’ın hâkimiyetinin kuşkulu olmasına ve Batı ülkelerinin yaptırımlarının sürmesine rağmen Ortadoğu’da yaşanan diğer sorunlar Arap ülkelerinin çözüm yolu arayışında yönlerini Suriye’ye dönmeye başlamasına sebep oluyor.

Suriye mesajı: Artık tahammül kalmadı

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ÜRDÜN KRALI İLE İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Suriye ile diplomatik temaslar ilk olarak 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından başlatılırken, normalleşme sürecinin bir parçası olarak Ürdün ve Suriye arasındaki kapalı sınır kapıları geçtiğimiz ay açılmıştı. Ürdün ayrıca güvenlik görüşmeleri için Suriye Savunma Bakanı’nı başkent Amman’da ağırlamıştı. İki ülke arasındaki en net diplomatik adımsa geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 2011 yılında Beşar Esad’ı istifaya çağıran Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, 10 yıl aradan sonra geçen hafta Beşar Esad’la telefonda görüştü. Görüşmede “iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yollarının” arandığı iddia edildi.

BORU HATTINA ABD DESTEĞİ

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Büyük bir enerji krizinin ortasında kalan ve büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanan Lübnan’a yapılacak yardım için geçtiğimiz eylül ayında yapılan zirveye Suriye de katılmıştı. Mısır doğalgazının Arap doğalgaz boru hattıyla Suriye üzerinden Lübnan’a taşınması üzerinde mutabakat sağlanmıştı. ABD de Hizbullah’ın İran’dan yakıt getirme çabasının önüne geçebilmek için projeye yeşil ışık yaktı.

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‘AVM YAPMAYIN’

Öte yandan ABD, söz konusu gelişmelerin Esad rejimine fayda sağlamaması konusunda titiz davranmaya çalışıyor. Amerikan New York Times’a konuşan bir ABD’li yetkili, gaz anlaşmasının Esad’a mümkün olan en az faydayı sağlaması niyetinde olduklarını söyledi. BAE ve Suudi Arabistan’la bu konuda direkt görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkili, “Onlara Suriye’de alışveriş merkezleri inşa etmemelerini, Esad’ın dondurulmuş varlıklarını etkinleştirmemelerini, rejime yeniden yapılanma için gelir kaynağı yaratmamalarını söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Geçen hafta BAE ve Suriye ekonomi bakanları Dubai Expo fuarında ticari ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşmüşlerdi.

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#Esad#Doğalgaz Boru Hattı#Arap Dünyası