Arap medyası manşetten duyurdu: 'Sadece Mısır ve Türkiye değil, tüm bölge için önemli'

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Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye’ye yardım eli uzatan ülkelerden biri de Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, dün 10 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye geldi.

"İLİŞKİLERİMİZİN İYİLEŞECEĞİNE İNANIYORUM"

Türk halkına taziyelerini bizzat ileten Şükri, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye’nin en kısa zamanda depremin sonuçlarının üstesinden geleceğine inanıyoruz. Mısır her zaman Türkiye’deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra iyileşeceğine inanıyorum” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ise “Zor günlerde gerçek dostluk ve kardeşlik belli olur. Bu dayanışmayı unutmamız mümkün değil” diye konuştu.



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Türkiye ve Mısır arasında Ağustos 2020’de başlayan normalleşme girişimleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kasım 2022’de FIFA Dünya Kupası açılışı için gittiği Doha’da Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi ile sürpriz bir görüşme yapmasıyla ivme kazanmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin dün Türkiye'ye yaptığı ziyaret bugün hem Mısır hem de Arap medyasında büyük yankı uyandırdı. Gazeteler iki ülke arasındaki yakınlaşmayı manşetlerinden duyurdu.

"SADECE MISIR VE TÜRKİYE DEĞİL TÜM BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ"

Sky News Arapça, siyasi analist Javad Gök'ün değerlendirmelerinde yer verdiği haberinde "Mısırlı bakanın 10 yıllık çıkmazdan sonra gerçekleştirdiği ziyaret sadece Mısır ve Türkiye için değil, tüm bölge için çok önemli" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE YENİ BİR SAYFA"

Şükri'nin ziyaretini "Ciddi anlaşmazlıkların ardından Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor." başlığı ile duyuran Raialyoum,Türkiye'nin misafirperverliğine ve Mısır heyetine olan ilgisine dikkat çekti ve Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeid'in sözlerine yer verdi: "İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması için türünün ilk örneği olan bir istişare yolu başlatılacak"

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"İLİŞKİLER EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK"

Arab News gazetesi yıllar sonra yapılan ilk üst düzey ziyaretin iki ülke arasındaki dayanışmanın bir teyidi olduğunu belirtirken, Al Jazeera televizyonu, 'Mısır-Türkiye ilişkileri en üst seviyeye çıkarılacak' başlığını kullandı.

El Ahram gazetesi iki bakanın helikopterde deprem bölgesini incelerken çekilmiş bir fotoğrafını kullandığı haberinde "Mısır ve Türkiye arasındaki buzlar çözülüyor" ifadelerini kullandı ve her iki ülkenin de Akdeniz'deki sorunların önüne geçmek istediğinin altını çizdi.



Al Arabia, Şükri'nin ziyaretini duyurduğu haberinde Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerine yer verdi ve 'Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Sisi arasında bir zirve olabilir" başlığını kullandı.

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Al Arabia Televizyonu da Mısır'ın bu yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlandığını öne sürdü.



BBC Arapça Şükri'nin "Mısır hükümeti ve Mısır halkı olarak gönülden inanıyoruz ki, Türkiye en kısa sürede bu büyük felaketin üstesinden gelecektir. Elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" cümlesini öne çıkardı.

CNN Araçpça ise uzun süre sonra Türkiye'ye yapılan ilk diplomatik ziyarette Mısır'ın Türkiye'ye dayanışma mesajını ilettiğini yazdı.