Arap dünyasına Arapça seslendi: Hamaney’den tüfekli cuma hutbesi

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Beş yıl aradan sonra ilk kez kalabalığa konuşan Hamaney, “Direnişten geri adım atmayacağız” mesajı verdi. Konuşmasının büyük bölümünde Arapça konuşan Hamaney, Müslüman ülkelere birlik çağrısı yaptı.

‘SALDIRIMIZ MEŞRUYDU’

Hamaney daha önce, Ocak 2020’de İran’ın, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak Irak’taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldırmıştı. Hamaney dün yaklaşık beş yıl sonra İmam Humeyni Camisi’nde verdiği hutbeye elinde tüfekle çıktı.. Büyük bir kalabalığın dinlediği konuşmasında Hamas’ın bir yıl önce, 7 Ekim’de İsrail’e yönelik baskınının meşru olduğunu söyleyen dini lider, İran’ın 1 Ekim’deki balistik füze saldırısının da tamamen yasal olduğunu savundu.

‘REHAVETE YER YOK’

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İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı anan Hamaney, Lübnan ve Filistin halklarının kendi topraklarını savundukları için suçlanamayacaklarını ifade etti. “Biz geri adım atmayacağız, aynı zaman da rehavete de kapılmayacağız” diyen dini lider, İsrail için “Bu rejim habistir, köksüzdür, yapaydır, istikrarsızdır ve yalnızca Amerikan desteğiyle ayakta kalabilmiştir. Bu da uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı. “İran’ın düşmanı Filistin’in, Lübnan’ın, Irak’ın, Mısır’ın, Suriye’nin ve Yemen’in düşmanıdır” ifadeleriyle İsrail’in tüm Müslüman dünyasına düşman olduğunu belirterek, “Kur’an’ın Müslümanlar için politikası, Müslüman hükümetlerin birbirleriyle dayanışma içinde olmaları yönündedir” sözleriyle Müslüman dünyasını birlik olmaya çağırdı.

İRAN ASKER GÖNDEREBİLİR

Hamaney’in cuma hutbesi verdiği sırada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ordusunun yoğun bombardımanla vurduğu Beyrut’a ziyarette bulundu. Arakçi, “Tahran, Beyrut’un sonuna kadar yanındadır” mesajı verdi. Öte yandan ülke medyasına konuşan Devrim Muhafızları’ndan yetkililer, İsrail’e karşı savaşında Hizbullah’a yardımcı olmak için Lübnan’a asker gönderme seçeneğinin değerlendirildiğini ifade etti. Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Refikdost, Tahran’ın Lübnan ve Golan Tepeleri’ne “gönüllü” kuvvetler göndermeyi düşündüğünü ve aynı zamanda Hizbullah içindeki “hainleri” ortadan kaldırmaya yemin ettiğini söyledi. Tuğgeneral İsmail Kovsari de İran’ın “gerektiğinde Hizbullah’ı askeri olarak desteklemeye hazır olduğunu” vurguladı.