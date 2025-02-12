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Arap Birliği'nden sert çıkış: Filistinlilerin gönderilmesi kabul edilemez

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#Arap Birliği#Filistin#Gazze
Arap Birliğinden sert çıkış: Filistinlilerin gönderilmesi kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 11:16

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehcir planına sert tepki gösterdi. Gayt, Filistinliler'in Gazze'den gönderilmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Gayt, Gazze'den sonraki hedeflerin Batı Şeria olacağı uyarısı yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri tehcir etme planına Arap Birliği'nden sert çıkış geldi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistinlilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dan çıkarılmasını reddederek bunu bölge için “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'inin Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gayt, "Bugün Gazze'ye odaklanılıyor. Yarın Filistin'i tarihi sahiplerinden temizlemek amacıyla Batı Şeria'ya geçilecek" dedi.

Gayt, sözlerini "Bu, 100 yıldır bu düşünceyle mücadele eden Arap dünyası için kabul edilemez" ifadesiyle sürdürdü.

Gayt, son olarak "Buna 100 yıl direndikten sonra, biz Araplar şu anda hiçbir şekilde teslim olmayacağız çünkü siyasi, askeri ya da kültürel bir yenilgiye uğramadık" açıklaması yaptı.

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#Arap Birliği#Filistin#Gazze

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