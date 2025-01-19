Arap Birliği’nden Şam’a ilk ziyaret

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Halk Sarayı’ndaki 2.5 saatlik görüşmenin ardından Şeybani ve Zeki ortak basın toplantısı düzenledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Şeybani, Arap Birliği heyetinin Şam’a ziyaretinin önemli olduğunu ve ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, Suriye halkına yönelik desteğinden dolayı Birliğe teşekkür etti. Şeybani, “Suriye’nin Arap Birliği’ndeki koltuğunu devralmak ve Suriye halkını temsil etmek için ilk Arap Birliği toplantısına katılmak istiyoruz” dedi. Şeybani, tutumlarından ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik desteklerinden dolayı Arap ülkelerine teşekkür etti.

KONFERANS HAZIRLIĞI

Şeybani, “Suriye halkının tüm kesimlerinin yer alacağı ulusal konferansın düzenlenmesi için çalışıyoruz. Yeni yönetim tüm Suriyelilerin gönüllü dönüşleri için uygun ortamı sağlamaya çalışıyor” ifadesini kullandı.