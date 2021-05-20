Arap Birliği: Filistinlilere etnik temizlik uygulanıyor

Toplantının ardından açıklama yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail’in saldırılarının “kimseyi ayırt etmeden” gerçekleştiğini ve “büyük bir sorumsuzluk olduğunu” vurgulayarak, “Gerçek şu anda tüm çirkinliği ve iğrençliğiyle netleşiyor: Irk ayrımcılığı yapan bir devletin altında yaşayan halk ve sistematik olarak etnik temizlik uygulayan bir işgal hükümetiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, saldırıların sona ermesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Parlamento Başkanı Adil el-Asumi de İsrail’i “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” işlemekle suçladı. Oturuma görüntülü mesajla katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların “sistematik bir devlet terörü” olduğunu belirterek, Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracaklarını bildirdi.

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