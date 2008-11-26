Arap Birliği dışişleri bakanları olağanüstü toplandı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Filistinliler arası uzlaşma görüşmelerinden çekilen Hamas'la ilgili tutum belirlemek için bugün Kahire'de olağanüstü toplandı.

Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Arapların Filistin Yönetimi'nde herhangi bir "siyasi boşluğu kabul etmemesi" ve "Filistin saflarında bir bölünmeye müsamaha göstermemesi" gerektiğini söyledi.



Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, Hamas'ın uzlaşma görüşmelerine tekrar başlamaması durumunda, gelecek yıl erken seçime gitme tehdidinde bulunmuştu.



Hamas ise bu ültimatomun Abbas'ın Gazze Şeridi'nde otoritesini yeniden kurmak için kendilerine baskı yapma girişimi olduğunu belirterek, görüşmelere başlama çağrısını reddetmişti.



Kahire'deki toplantıya katılan diplomatlar, Abbas'ın Arap ülkelerine, görüşmelere katılmayı reddettiği için Hamas'ı cezalandırmaları amacıyla baskı yaptığını belirtiyor.



Ancak Araplar arasında bu konuda ortak bir tutum olmadığını kaydeden diplomatlar, Katar ve Suriye gibi ülkelerin Hamas'a karşı daha yumuşak bir tutum alınmasından yana olduğunu ifade ediyor.



Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen diplomatlar, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın da şu aşamada Hamas'ın kınanması ya da izole edilmesine karşı olduğunu ortaya koyduğunu söylediler.



Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının toplantıda ayrıca sürüncemede olan Orta Doğu barış görüşmelerini ele alması bekleniyor.

