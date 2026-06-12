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Arap basınından çaprıcı iddia: ABD ve İran arasında 5'li zirve... 'Türkiye de yer alacak'

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#5'Li Zirve
Arap basınından çaprıcı iddia: ABD ve İran arasında 5li zirve... Türkiye de yer alacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 11:13

ABD ile İran arasında olası bir anlaşma için diplomasi trafiği hız kazanırken, Arap basını Türkiye'nin de masada olacağı kritik bir 5'li zirve hazırlığını gündeme taşıdı. İddiaya göre Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Pakistan; Washington ile Tahran arasında sağlanacak mutabakatın uygulanmasına yönelik güvence ve denetim mekanizmalarını ele alacak.

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ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar sürerken, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Habere göre Türkiye'nin de yer alacağı beşli bir mekanizma, olası ABD-İran anlaşmasının uygulanması için devreye girmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'NİN DE YER ALACAĞI 5'Lİ KOMİTE İDDİASI

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği ABD-İran temaslarına ilişkin Al Arabiya, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde önemli bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

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Buna göre, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin katılımıyla üst düzey bir toplantı düzenlenmesi ve bu ülkelerden oluşan beş taraflı bir komitenin kurulması bekleniyor. Komitenin temel amacının, Washington ile Tahran arasında varılabilecek olası bir anlaşmanın uygulanmasına yönelik güvence mekanizmalarını değerlendirmek olduğu belirtildi.

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Arap basınından çaprıcı iddia: ABD ve İran arasında 5li zirve... Türkiye de yer alacak

GÜNDEMDE ARABULUCULUK VE GÜVENCE MEKANİZMALARI VAR

Al Arabiya kaynakları, beşli toplantıda Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarının da ele alınacağını aktardı.

Kaynaklara göre görüşmelerde, ABD ile İran arasında sağlanabilecek muhtemel bir uzlaşının hayata geçirilmesi için gerekli denetim ve güvence mekanizmaları masaya yatırılacak. Toplantının, anlaşmanın tüm yönlerini kapsayacak şekilde planlandığı ifade edildi.

Arap basınından çaprıcı iddia: ABD ve İran arasında 5li zirve... Türkiye de yer alacak

KALICI MUTABAKAT ARAYIŞI

Diplomatik kaynaklar, söz konusu ülkelerin Washington ile Tahran arasında kalıcı bir mutabakat zemini oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Beşli mekanizmanın, taraflar arasında güven ortamının güçlendirilmesine destek vermesi ve olası anlaşmanın uygulanabilirliğini artıracak adımları değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar ve Mısır'ın yer alacağı iddia edilen toplantıya ilişkin henüz resmi makamlardan doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

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#ABD#İran#5'Li Zirve

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