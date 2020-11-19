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Hürriyet
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Gündem
AA/DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 00:38 | Son Güncelleme:

Arama-kurtarma köpeğinin gösterdiği yeri kazınca...

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Balıkesir Sındırgı'da metruk bir binada başlayan yangın beş evin kül olmasına yol açtı. Enkaz kaldırma çalışması yapan yetkililer, arama-kurtarma köpeğinin işaret ettiği noktayı kazınca acı gerçekle karşılaştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde beş evin hasar gördüğü yangının enkaz kaldırma çalışmalarında, 81 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yıkılan evin enkazında, Ulviye Meryem Abeş'i (81) arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri katıldı. Abeş'e uzun süre ulaşılamaması üzerine jandarma arama kurtarma köpeği getirildi.

Köpeğin işaret ettiği yeri kazan ekiplerin ulaştığı Abeş'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mumcu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abeş'in evinde dün çıkan ve beş evin daha hasar görmesine neden olan yangında, yaşlı kadına ulaşılamamıştı.

Arama-kurtarma köpeğinin gösterdiği yeri kazınca...

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