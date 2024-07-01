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Aralıklı oruçta son nokta! 4 yanlış çürütüldü

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#Kalori#Aralıklı Oruç#Diyet
Aralıklı oruçta son nokta 4 yanlış çürütüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 07:00

Kalori saymadan kilo vermenin giderek daha popüler bir yolu haline gelen aralıklı oruç hakkında “dört doğru” çürütüldü.

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ABD Illinois Chicago Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, oruç tutmanın “zayıf bir beslenmeye yol açtığı”, “kas kütlesi kaybettirdiği”, “yeme bozukluklarına neden olabileceği” ve “seks hormonlarını azalttığı” iddialarını inceledi. Nature Reviews Endocrinology dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bunların hepsi yanlış. Aralıklı oruçta alınan şeker, doymuş yağ ve kafein gibi maddelerin miktarı değişmiyor. Ayrıca diğer diyet yöntemlerine oranla daha fazla kas kütlesi kaybı da yaşanmıyor. Oruç tutan kişilerde yeme bozukluğuna rastlanmazken, bilim insanlarına göre, bu diyet seks veya üreme hormonlarında da bir değişikliğe yol açmıyor.

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#Kalori#Aralıklı Oruç#Diyet

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