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Aralıklı oruç diyetini dünyaya tanıtmıştı… Ünlü doktor Yunanistan tatilinde sır olup kayıplara karıştı!

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#Michael Mosley#Yunan Adası#Aralıklı Oruç
Aralıklı oruç diyetini dünyaya tanıtmıştı… Ünlü doktor Yunanistan tatilinde sır olup kayıplara karıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 16:49

Kilo vermek için aralıklı oruç tutma esasına dayanan diyet programını popüler hale getiren tanınmış İngiliz televizyon doktoru Michael Mosley tatil için gittiği Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda yürüyüş sırasında kayboldu.

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Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'nda tatildeyken kaybolan doktor, gazeteci, TV ve radyo programcısı Dr. Michael Mosley'i arama çalışmaları dağlık ücra bölgelere doğru genişletildi.

TV programları ve BBC Radyo 4'daki "Just One Thing" podcast'iyle tanınan 67 yaşındaki Mosley'den, 5 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamıyor. En son St Nicolas plajında görülmüştü.

Aralıklı oruç diyetini dünyaya tanıtmıştı… Ünlü doktor Yunanistan tatilinde sır olup kayıplara karıştı
Dr. Michael Mosley en son Facebook hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı

Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtları, onun plajdan sonra yakındaki bir köyden iç bölgedeki dağlık bir yola girdiğini gösteriyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla helikopter ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı arama kurtarma operasyonu bu sabah yeniden başladı. Arama kurtarma ekipleri dağlık bir alanda 6,5 km çapında bir bölgede çalışıyor.

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Arama çalışmalarına dahil olan kişiler burayı "kolay olmayan bir arazi" olarak tanımladı. Kaybolma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Aralıklı oruç diyetini dünyaya tanıtmıştı… Ünlü doktor Yunanistan tatilinde sır olup kayıplara karıştı
BBC güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak Mosley'nin en son görüldüğü yeri böyle tespit etti

TELEFONU YANINDA DEĞİLDİ

Mosley'nin dört çocuğu da adaya ulaştı. Belediye başkanı, eşi Dr. Clare Bailey Mosley'nin de İngiliz arkadaşlarıyla birlikte adada arama yaptığını söyledi. Arama çalışmalarının Mosley'i bulana kadar devam edeceğini ekledi.

Sunucunun bu kadar sıcak bir havada neden uzun, muhtemelen zorlu bir yolculuk yapmaya çalıştığı bilinmiyor.

Çarşamba günü polis, Dr. Mosley'nin karısı sahildeyken adanın merkezine doğru yürüyüşe çıktığını, telefonunu konakladıkları yerde bıraktığını söylemişti.

Aralıklı oruç diyetini dünyaya tanıtmıştı… Ünlü doktor Yunanistan tatilinde sır olup kayıplara karıştı

DR. MİCHAEL MOSLEY KİMDİR?

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İngiliz Michael Mosley, Londra'da tıp okuyup doktor olduktan sonra uzun yıllardır sunucu, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar olarak çalıştı.

Daily Mail'de köşe yazarlığı yapan Mosley'nin Channel 4'da "İngiltere'yi kim şişmanlattı?" isimli bir programı var.

Dr. Mosley, aralıklı oruç diyetlerini savunmasıyla biliniyor. Haftada iki gün kalori almayı kısıtlayan, diğer beş gün ise sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor. Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı 'Fast 800'.

Eşi Clare Bailey Mosley de doktor, yazar ve sağlıklı yaşam uzmanı.

Aralıklı oruç diyetini dünyaya tanıtmıştı… Ünlü doktor Yunanistan tatilinde sır olup kayıplara karıştı
Adada gezintiye çıkan turistler için kayalıkların üzerine fotoğraftaki gibi ok işaretleri çiziliyor

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#Michael Mosley#Yunan Adası#Aralıklı Oruç

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