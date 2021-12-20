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Aralık Devrimi’ndeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

#Sudan#Protesto#Dünya
Aralık Devrimi’ndeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

Sudan’da 19 Aralık 2018'de başlayan protestolar ve ardından Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan Aralık Devrimi’nin 3. yıldönümünde düzenlenen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Sudan’da halk Aralık Devrimi’nin 3. Yıldönümünde sokağa akın etti. Pazar günü başkent Hartum’da düzenlenen protesto gösterilerde polis, eylemcilere göz yaşartıcı ve sersemletici bombalarla karşılık verdi. Polisin müdahale ettiği gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti. Sudanlı Doktorlar Komitesi Başkanı, sosyal medya hesabından dün düzenlenen protestoda 28 yaşında bir gencin öldüğünü ve 123 kişinin yaralandığını açıkladı.
Pazar günü Hartum’da düzenlenen protesto, Sudan Ordusu’nun 25 Ekim’de iktidara el koymasından bu yana 9.en büyük protesto olarak tanımlandı. Şu ana kadar düzenlenen protestolarda toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

SUDAN DEVRİMİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Sudan’da vatandaşların ekonomik olarak zorluk çekmesi halkı ayaklandırmış ve ordunun darbe yapmasına sebep olmuştu. 1989-2019 yılları arasında Cumhurbaşkanlık yapan Ömer el-Beşir’in askeri darbeyle devrilmesinin ardından 5 Ekim 2019’da geçici Başkan olarak Abdullah Hamduk getirilmişti.

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#Sudan#Protesto#Dünya

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