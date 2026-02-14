×
Dünya Haberleri

Aralarında Türkiye de var…. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan barış teşekkürü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 18:44

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaparak, “Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz.” dedi.

Haberin Devamı

 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HERHANGİ BİR KORUYUCUYA İHTİYAÇ YOK”

Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan, “Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke Cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok.” diye konuştu.

“HUZUR DOLU BİR BÖLGE İNŞA EDECEĞİZ”

Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki ulaşım yollarının geliştirilmesinin ülkelerin güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, “Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İran’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını belirten Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
