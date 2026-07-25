Aralarında sorun var

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Kraliyet biyografi yazarları ve saray kaynaklarına göre, baba-oğul arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanırken, resmiyetten öteye geçmeyen bir denge içinde sürüyor.

Kraliyet biyografi yazarı Hugo Vickers, Prens William’ın “Her zaman en doğrusunu bildiğini düşündüğünü” öne sürerken, kraliyet yazarı Robert Jobson geçmişte bazı anlaşmazlıklar yaşandığını ancak Charles ile William’ın düzenli görüştüğünü ve aralarında ciddi bir kriz bulunmadığını söyledi. Jobson’a göre William, geleceğin kralı olarak babasıyla birlikte çalışmak ve kararlarda ortak hareket etmek zorunda.