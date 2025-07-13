Arakçi: Sadece nükleer programı görüşürüz

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İran’ın baş müzakerecisi Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi “Zamanlamasını, yerini, şeklini, içeriğini ve olası müzakereler için İran’dan talep edilen güvenceleri inceliyoruz” dedi. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik 12 gün süren saldırılar sonrasında Tahran’ın nükleer programının kontrol altına alınmasını hedefleyen görüşmelerin yeniden başlaması gündemde.

‘BAŞKA KONUYU GÖRÜŞMEYİZ’

Arakçi Tahran’da diplomatlara yaptığı açıklamada “Eğer müzakereler yapılırsa... müzakerelerin konusu sadece nükleer ve yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın nükleer programına güven yaratmak olacaktır. Başka hiçbir konu müzakere konusu olmayacaktır” dedi. Arakçi, İran’ın askeri kabiliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti. İsrail, İran’ın balistik füze programının da sınırlandırılmasından yana.