Arakçi: Ateşkes değil savaşı sona erdirmeli

Arakçi, “Savaşı bitirmek tam da şöyle bir şey: Tüm cephelerde savaşı sona erdirmek. Bir defada tüm savaş nedenlerini çözmek ve tüm bölgede Lübnan’da, Yemen’de, Irak’ta, İran ve diğer ülkelerde barışa tanıklık etmek” diye konuştu.

LARİCANİ İLE REJİM BİTMEZ

Arakçi, İran liderlerinden Ali Laricani’nin öldürülmesinin rejime etki etmeyeceğini belirterek, “Amerikalılar ve İsrailliler şunu anlamıyor: İran İslam Cumhuriyeti siyasi, ekonomik ve sosyal kurumları olan güçlü bir siyasi yapıdır. Bir kişinin varlığı ya da yokluğu bu sistemi etkilemez. Lider (Ali Hamaney) şehit edildiğinde, sistem işlemeye devam etti ve yerine yeni biri getirildi. Başka biri şehit olduğunda da bu böyle olacak. Eğer dışişleri bakanı da şehit edilirse yerine hemen başka biri gelecek” diye konuştu.