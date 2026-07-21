Arakçi Ankara’ya minnettar... ‘İran’ı Türkiye böldürtmedi’

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ABD ile İran arasındaki savaş, İslamabad Mutabakatı’nın rafa kaldırılmasıyla yeniden alevlenirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, önceki akşam ülkesinde katıldığı bir TV programında Türkiye’nin İran’ın bölünmemesi için çok sağlam bir duruş sergilediğini söyledi.

‘ANKARA ÇOK ETKİLİYDİ’

İran’ın bölünmesi için planlar yapıldığını belirten İranlı bakan, savaşın dördüncü günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki liderleri aradığını hatırlattı. O günün akşamında kendisinin de bölgedeki Kürt liderleri Mesud Barzani ve Bafel Talabani ile dönemin Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile konuştuğunu belirten Arakçi, “Onlara eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik en ufak bir tehdit gelirse, karşılık veririz” dediğini aktardı. O akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştüğünü ifade eden İranlı bakan, “Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar, İran’ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı” şeklinde konuştu.

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PEHLEVİ ANLAŞTI İDDİASI

Arakçi, İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi’nin İsrail ziyareti sırasında İran’ın parçalanması konusunda anlaştığını öne sürerek, Pehlevi’nin onlara “Kenar bölgeler sizin olsun, merkezde ben şah olayım’ dediğini iddia etti. “İran’ı bölmek, rejimi çökertmek ve iç karışıklık çıkarmak için tüm planlarını yapmışlardı ama başaramadılar” ifadesini kullandı.

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MOSSAD’IN PLANIYDI

Savaşın ilk aşamalarında İsrail istihbaratı Mossad’ın, CIA’e İran’da çözülmeyi hızlandırmak amacıyla, ayrılıkçı Kürt grupları silahlandırarak ülkenin batı bölümlerinde ayaklanma çıkarma planı götürdüğü iddia edilmişti. İsrail basını daha sonra ABD Başkanı Trump’ın da teyit ettiği bu planın Türkiye’nin yoğun baskıları sonucu Beyaz Saray tarafından rafa kaldırıldığını yazmıştı.

BİZ VENEZUELA DEĞİLİZ

Müzakere masasında Amerikan heyetinden Steve Witkoff’a, “Şimdiye kadar hiç bombalanabileceğini düşündüğün bir toplantıda yer aldın mı? Telefonla ailenin halini hatırını sorarken kendi kendine bunun son kez olabileceğini düşündün mü?” diye sorduğunu ifade eden Arakçi, kendilerinin bunları tecrübe ettiğini ve dik durduğunu belirterek, “Bizi ne tehdit edebilirsiniz ne de satın alabilirsiniz. İran, bir kişiyi aldığınızda diğerlerinin korkup geri adım atacağı Venezuela değil” diye konuştu.

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RUSLARA GÖRE MÜCTEBA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

İRAN’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney’in ilk dış temasını Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştireceği iddia edildi. Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre bir İranlı yetkili, “Rusya müttefikimiz, Putin dostumuz. Bu nedenle Mücteba Hamaney’in ilk dış teması telefonla ya da yüz yüze temas şeklinde Putin ile olacak” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya liderinin Hamaney ile istediği zaman temas kurmaya hazır olduğunu vurguladı. Mücteba Hamaney, savaşın başlamasından bu yana kamuoyu önünde görülmedi.

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SAHADA TANSİYON YÜKSEK

ABD ile İran hattında yaklaşık iki haftadır devam eden gerilim karşılıklı saldırılarla sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gerçekleştirilen saldırılarda İran’ın komuta merkezleri, deniz unsurları, füze ve dron fırlatma noktaları ile iletişim ağlarının hedef alındığını açıkladı. İran ise Körfez’e ve Suriye’deki bir “düşman” komuta merkezine saldırı düzenleyerek karşılık verdi. ABD ordusu, cumartesi günü Kuzey Irak’ta bir askerin patlamamış İran kamikaze dronunu kontrollü şekilde imha etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini, bir askerin de yaralandığını açıkladı. Ürdün’de de cuma günü iki ABD askeri yaşamını yitirmiş, dört asker yaralanmış ve bir asker kaybolmuştu.

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ABD’DE STOK YOK

Öte yandan ABD askerlerinin art arda hayatını kaybetmesi, Washington ile Tahran’ı topyekûn savaşın eşiğine getirdi. Ancak Trump yönetimi içinden sızan değerlendirmelerde, “ABD’nin mühimmat stoklarının azaldığı ve daha geniş çaplı bir çatışmayı uzun süre sürdürecek kapasiteye sahip olmadığı” öne sürüldü. İngiltere merkezli Reuters’a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili de, arabulucuların “anlaşmayı yeniden canlandırmanın yollarını araştırmak amacıyla saldırıların 10 gün süreyle durdurulmasını önerdiklerini” belirtti.