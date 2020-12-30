Arakanlıların bitmeyen çilesi

Bangladeş, uluslararası toplumun büyük tepkisine rağmen Mynmar’daki mezalimden kaçan Arakanlı Müslüman mültecileri Bengal Körfezi’nin uzak bir bölgesindeki Bhasan Char Adası’na göndermeye devam ediyor. Dhaka Tribune’de yer alan habere göre, 1.804 Arakanlı Müslüman, Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bhasan Char’a nakledildi. Bangladeş, aralık ayı başında 1.642 kişiden oluşan ilk grubu Adaya yerleştirmişti.

TEPKİ ÇEKİYOR

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox’s Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char’a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, adanın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor. Bangladeş hükümeti ise mültecilerin adadaki yeni hayatlarına başlama konusunda oldukça istekli olduğunu iddia ediyor. Öte yandan adayı ziyaret etmek isteyen çok sayıda gazeteciye ziyaret izni sağlanmadığı ifade ediliyor.

BAZILARI MEMNUN

Adadaki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de dile getirilmişti. El Cezire muhabiri Tanvir Chowdhury ise adaya giden birkaç Arakanlı ile görüştüğünü, kamplardaki şartlar ve hareket sınırlılığının aksine Arakanlıların adada rahat hareket etmeleri nedeniyle memnun olduklarını ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası’na “bağımsız bir BM değerlendirmesi” olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

O ADA YA BATARSA

‘Yüzer ada’ anlamına gelen Bhasan Char yaklaşık 20 yıl kadar önce Bengal Körfezi’nde yükselmiş bir ada.

Ana karaya yaklaşık 50 km uzaklıkta. Deniz yoluyla ulaşım 3 saat sürüyor.

Şimdiye kadar herhangi bir yerleşimin olmadığı adaya Bangladeş ordusunun girişimiyle mahalleler kuruluyor. Cami, okul, hastane gibi binalar da yapılmış.

Ancak ada muson ve gelgit tehditleri altında. Olası su baskınları nedeniyle evler, yerden 1.2 metre yüksekliğe direkler üzerine inşa edilmiş. Deniz yükselmelerine karşı da kıyılara setler konmuş.

40 km2’lik adaya 100 bin Arakanlının yerleştirilmesi planlanıyor.

MEZALİM NASIL BAŞLADI?

Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan’daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017’de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM’ye göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki zulümden kaçıp Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesine sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet, soykırım olarak da değerlendiriliyor.