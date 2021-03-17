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Aracın üzerine uçak düştü
ABD’nin Florida eyaletinde önceki gün meydana gelen olayda içinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Uçaktaki iki kişi öldü, araçta bulunan biri çocuk iki kişi ise ağır yaralandı. Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa bir süre düştüğünü açıkladı. Uçağın otomobilin üzerine düştükten sonra sürüklendiği ve ardından patlamanın meydana geldiği kaza görüntüleri, olay yerinde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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