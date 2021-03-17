MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAracın üzerine uçak düştü
GeriDünya Aracın üzerine uçak düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aracın üzerine uçak düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aracın üzerine uçak düştü

ABD’nin Florida eyaletinde önceki gün meydana gelen olayda içinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Uçaktaki iki kişi öldü, araçta bulunan biri çocuk iki kişi ise ağır yaralandı. Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa bir süre düştüğünü açıkladı. Uçağın otomobilin üzerine düştükten sonra sürüklendiği ve ardından patlamanın meydana geldiği kaza görüntüleri, olay yerinde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi