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Aracı alev aldı: Son anda kurtarıldı

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#ABD#Kaza#Araç Yangını
Aracı alev aldı: Son anda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 12:47

ABD’nin Arizona eyaletinde kaza geçiren kadının aracı alev topuna döndü. Sürücü kadın, yanan aracın içerisinden bir itfaiyeci ve polis tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiyecinin olay anında mesai satlerinde olmadığı ancak koruyucu kıyafetlerini giyerek kadını kurtarmaya geldiği bildirildi.

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ABD’nin Arizona eyaletinde beton mikserin çarptığı pikap araç devrilerek alev aldı. Hızla olay yerine ulaşan motosikletli polis ve bir itfaiyeci, araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı.

Polisin aracın camını kırmasının ardından itfaiyeci, kadını saniyeler içinde alev topuna dönen araçtan kurtardı. 

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücüyü kurtaran polis memuru Brian Larison yaptığı açıklamada, kaza anını gördüğünü ifade ederek, "Onun yanmasına izin vermeyeceğim dedim. Üç kez cama vurdum. Camı kırmak sonsuza kadar sürecekmiş gibi geldi. Cam kırıldığı an oksijenin içeri gireceğini ve aracı alevlerin saracağını biliyordum" ifadesini kullandı.

O sırada mesai saatleri için olmayan bir itfaiyecinin koruyucu kıyafetlerini giyerek kadını kurtarmaya geldiğini söyleyen Larison, "Tam olarak doğru zamanda, doğru yerdeydi" dedi.

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#ABD#Kaza#Araç Yangını

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