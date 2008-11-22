Arabistan Molla Ömer'e sığınma önerdi

Almanya'da yayınlanan haftalık Der Spiegel dergisinin 24 kasımda çıkacak sayısında yer alan haberde, teklifin ABD Başkanı George W. Bush ile Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin desteğiyle yapıldığı öne sürüldü.
Kabil'deki hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde ayrıntı verilmedi.
Suudi Arabistan, ülkede artan şiddetin nasıl önlenebileceği konusunda, hükümet yanlısı Afganlar ve eski Taliban yetkilileri arasında eylül ayında yapılan bir görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.
Karzai, Taliban'ın isyanını sona erdirmek için barış görüşmesi yapmayı kabul ederse, Ömer'in güvenliğini garanti edeceğini söylemişti.
Molla Ömer'in Afganistan-Pakistan sınırındaki dağlık bölgede saklandığı tahmin ediliyor.