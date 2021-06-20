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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Arabasıyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

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Arabasıyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişinin kamyonuyla bisiklet yarışına dalması sonucu aralarında yarışçıların olduğu 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı.

Yetkililer, Arizona'ya bağlı Show Low kasabasında yerel saatle 07.25'te kamyon sürücüsünün bisiklet yarış parkuruna daldığını duyurdu.

Olay yerinden kamyonuyla kaçan saldırgan vurularak yakalandı, saldırıda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arabasıyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

Kamyonun daldığı yarış alanındaki çok sayıda bisiklet hasar görürken yarışçılara ait bisiklet kaskları ve ayakkabılar etrafa saçıldı.

Saldırganın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Kasaba Sözcüsü Grace Payne, basına yaptığı açıklamada, "(Saldırının) Nedenini bilmiyoruz." dedi.

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