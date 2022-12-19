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Arabasının camındaki işaret hırsızların gizli dilini ortaya çıkardı! Da Pinchi Kodu nedir?

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#İngiltere#Hırsız#Gizli Dil
Arabasının camındaki işaret hırsızların gizli dilini ortaya çıkardı Da Pinchi Kodu nedir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 12:46

İngiltere'de bir kadının arabasının camında gördüğü şüpheli işaret ülkedeki eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları 'Da Pinchi Kodu' adı verilen işaretlerin hırsızlar arasında kullanılan gizli bir dil olduğunu öne sürerken, İngiliz medyası işaretlerin anlamlarını okuyucuları ile paylaştı.

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İngiltere'nin Wallasey kentinde yaşayan bir çocuk annesi Laura Morgan arabasının camına parmakla yazılmış 'X' işareti gördüğünde bunun arkasında mahallenin yaramaz çocukları olduğunu düşündü.

Ancak arabasının her gün gece saatlerinde aynı şekilde işaretlenmesi tadını kaçırdı. İşaretin anlamı ile ilgili araştırma yapan kadının endişeleri giderek arttı.

Arabasının camındaki işaret hırsızların gizli dilini ortaya çıkardı Da Pinchi Kodu nedir

"NELER OLDUĞUNU ANLAMAM 2 AYIMI ALDI"

Yerel bir gazete aracılığı ile çevresindekileri uyaran kadın, "Neler olduğunu anlamam neredeyse iki ayımı aldı. İlk başta çocuklar yaptı sandım ama işaret genellikler akşam 22.00 ile sabah 6.00 arasında ortaya çıkıyordu" dedi.

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Liverpool Echo gazetesi söz konusu işaretlerin resimlerin, evinin yakınındaki sokağa park ettiği arabasının üzerine kazınmış iki çarpı işareti gösterdiğini bildirdi.

HIRSIZLARIN GİZLİ DİLİ: DA PİNCHİ KODU

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu işaretlerin hırsızların birbirleriyle iletişim kurup ve kimi hedef alacaklarını belirtmek için kullandıkları gizli bir dil olduğunu söylerken, Mirror gazetesi söz konusu işaretlerin "DA PİNCHİ KODU" olarak adlandırıldığını yazdı.

İŞTE HIRSIZLARIN GİZLİ DİLİ... HANGİ İŞARET NE ANLAMA GELİYOR?

Gazete söz konusu işaretlerin suçlular tarafından soyulacak potansiyel mülkleri belirlemek için sıklıkla kullanıldığını belirtti ve bu işaretlerin anlamlarını okuyucuları ile paylaştı.

Arabasının camındaki işaret hırsızların gizli dilini ortaya çıkardı Da Pinchi Kodu nedir

Gazetenin paylaştığı bilgilere göre, 'X' işareti evin 'iyi bir hedef' olduğu anlamına gelirken, üzerinde 'X' olan bir daire, muhtemelen çalmaya değer hiçbir şey olmadığı anlamına geliyor.

2016 YILINDA DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

İngiltere polisi benzeri işaretler 2016 yılında ortaya çıktığında konuya ilişkin açıklama yapmış ve sembollerin 'masum ve açıklanabilir' olduğunu söylemişti.

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Sembollerin aslında gaz, elektrik, su işlerinin yapılması için kullanılan zemin işleri işaretleri olduğunu belirten yetkililer işaretlerin gerçek anlamlarını yayınlayıp paniğe gerek olmadığını belirtmişti.

Ancak aynı işaretlerin bu kez zeminde değil de araba ve ev camlarında ortaya çıkması insanları yeniden paniğe yönlendirdi.

Arabasının camındaki işaret hırsızların gizli dilini ortaya çıkardı Da Pinchi Kodu nedir

"PANİĞE GEREK YOK, NADİR KULLANILIYOR"

İngiltere genelinde ücretsiz korkuma ağı sağlayan ve insanları evlerini nasıl koruyacaklarına dair bilgiler paylaşan The Safeguarding Hub konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Hırsızlık konusundaki tecrübemiz kapsamında, çok sayıda kurbanla görüştük, suç mahallerinde saatler harcadık.

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Bu sembollerin suçlular tarafından görüldüğüne şahit olduk ancak bu uygulamanın hırsızlar arasında kullanılan yaygın bir dil olduğu anlamına gelmiyor.

Çünkü çoğu hırsız yalnız çalışır. Bu sembollerin çok nadir olarak kullanıldığını söyleyebiliriz"

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#İngiltere#Hırsız#Gizli Dil

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