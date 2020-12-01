Arabasına binerken hayatının şokunu yaşadı !

Örümceğin fotoğraflarını “Avustralya Örümcek Tanımlama” adlı Facebook sayfasında paylaşan kadın, "İlk başta tüylü tırtıllar olduğunu düşündüm. Arabamı bir haftadır kullanmadım" yazdı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; boyutu neredeyse kapı kolunun uzunluğu kadar olan dev örümceğin fotoğrafları şimdiden çevrimiçi olarak 500'den fazla yorum aldı.

TÜRLÜ TÜRLÜ YORUMLAR GELDİ

Canavar örümceğinin 'Christine' adını nasıl kazandığına dair sosyal medyada şakayla karışık yorumlar yapıldı.

Bir kişi, "Arabayı terk et, artık örümceğe ait. Anahtarları yere bırak ve GİT!" yorumu yaptı.

Sayfanın başka bir üyesi "Bu şimdi bana büyük bir endişe verdi" yazdı.

Sosyal medyada yöneltilen ilginç sorulardan biri ise "Adının Christine olduğunu nereden biliyorsun?" oldu.

Başka bir kullanıcı ise şaka yollu cevap verdi: "Sadece adını sorun." Komik tarafını da gören bir Facebook kullanıcısı "Ya da isim etiketine bakın" dedi.

UZMANLAR UYARIYOR!

Uzmanlar, Avustralya'nın kavurucu yaz aylarında örümcekleri arabalardan uzak tutmanın en iyi yolunun, yapraklar arasında yuva yaptıkları bilindiği için arabaları ağaçların altına park etmekten kaçınmak olduğunu belirtti. Ayrıca sürücülerin arabalarına böcek kovucu sıkması da öneriliyor. Örümceğin büyük olasılıkla büyük bir avcı örümceği olduğuna inanılıyor fakat uzmanlara göre tehlikeli bir tür değil.