Araba kazası ile her şeyi unutmuştu... Bir şarkıyla hafızası geri geldi

İngiltere, Thomas Leeds'in filmleri aratmayacak hayatını konuşuyor.

19 yaşındayken bir arabanın kendine çarpması sonrası hayatı alt üst olan talihsiz adam, beynindeki bir damar tıkanınca hafızasını kaybetti.

Ameliyat ile hayata döndürülen adam ne ailesini ne de kazadan önceki herhangi bir anını hatırlayamıyordu.

Aynı zamanda epilepsi hastası olan Leeds, kazadan bu yana geçen yıllarda geçmişini hatırlamak için pek çok şey yaptı ancak bunların hiçbiri sonuç vermedi.

Bu şekilde hayatına devam eden Leeds, kendisine sıfırdan bir hayat inşa etti; evlendi iki çocuk sahibi oldu.

30'uncu yaş gününü kutlayan Leeds'i bir sürpriz daha bekliyordu. Kendisi için verilen bir partide çalan şarkı ile tabiri caizse Leed'in beyninde şimşekler çaktı.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 1980'lerin kült şarkısı 'The Whole of The Moon' çalmaya başlayınca Leed'in hafızası geri geldi.

Bir anda çocukluğuna dair pek çok anıyı hayırlayan Leeds, unuttuğu herkesi de hatırladı.

Bugün 37 yaşında olan Leeds şimdi başından geçenleri anlatan bir roman kaleme alıyor.

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