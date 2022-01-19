AP’ye ‘en genç’ başkan

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GEÇEN hafta hayatını kaybeden David Sassoli’nin (65) yasını tutan Avrupa Parlamentosu (AP) dün yeni başkanını seçti. AP’nin Maltalı üyelerinden olan ve Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 43 yaşındaki Roberta Metsola, doğum gününde, 458 oyla ilk turda seçildi.

TARİHTE ÜÇÜNCÜ KEZ

İsveçli Alice Bah Kuhnke (101 oy) ve İspanyol Sira Rego’nun (57 oy) katılımıyla gerçekleştirilen üç kadın adaylı başkanlık yarışından ilk sırada çıkan Metsola, Fransız Simone Veil (1979-1982) ve Nicole Fontaine’in (1999-2002) ardından AP’nin üçüncü kadın başkanı oldu. Metsola aynı zamanda AP Başkanı seçilen en genç isim.

KADIN LİDERLER DÖNEMİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ardından Metsola’nın da AP’nin başına seçilmesiyle AB’nin üç ana kurumunun liderliğindeki denge kadınlar lehine değişti. AP’nin en büyük siyasi grubu konumundaki Avrupa Halk Partisi’ne (EPP) üye olan ve siyasette farklılıkları gidermede oynadığı rolle övgü alan Metsola, yolsuzluk, göç ve LGBTQ+ hakları alanlarına odaklanmasıyla öne çıkan bir isim.

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KIBRIS MESAJI VERDİ

Roberta Metsola, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece bir bütün olamayız” ifadelerini kullandı. Şu ana kadar yasama çalışmalarına yüzde 90’ın üstünde katılım performansıyla dikkat çeken Metsola’nın en fazla eleştirildiği alan ise kadınlara kürtaj hakkı verilmesine kategorik şekilde karşı çıkması. Metsola, dört çocuk annesi.